Талибы атаковали базу афганских спецслужб, есть раненые

Боевики движения "Талибан" напали на базу афганских спецслужб в центральной провинции Вардак. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Tolo News, ссылаясь на местные власти.

Взрыв произошел в городе Майданшахр. По словам официального представителя губернатора провинции Рахмана Мангала (Rahman Mangal), в результате нападения есть пострадавшие, однако "точная информация отсутствует".



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