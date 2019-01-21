Талибы атаковали базу афганских спецслужб, есть раненые
21 января 2019 09:46 136
Боевики движения "Талибан" напали на базу афганских спецслужб в центральной провинции Вардак. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Tolo News, ссылаясь на местные власти.
Взрыв произошел в городе Майданшахр. По словам официального представителя губернатора провинции Рахмана Мангала (Rahman Mangal), в результате нападения есть пострадавшие, однако "точная информация отсутствует".
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