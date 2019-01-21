Талибы атаковали базу афганских спецслужб, есть раненые

21 января 2019 09:46

Боевики движения "Талибан" напали на базу афганских спецслужб в центральной провинции Вардак. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Tolo News, ссылаясь на местные власти.

Взрыв произошел в городе Майданшахр. По словам официального представителя губернатора провинции Рахмана Мангала (Rahman Mangal), в результате нападения есть пострадавшие, однако "точная информация отсутствует".
 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az