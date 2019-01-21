В Афганистане прогремел мощный взрыв, много погибших - ОБНОВЛЕНО

13:04

По меньшей мере 12 бойцов сил специального назначения Афганистана погибли, еще 27 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва, прогремевшего в понедельник утром возле базы спецназа в провинции Вардак на востоке республики. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал TOLONews, ссылаясь на представителей органов здравоохранения провинции.

Ранее агентство "Синьхуа" информировало о 18 погибших и 27 пострадавших.

По данным канала, террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль у базы Вооруженных сил Афганистана в городе Майданшахр - административном центре провинции Вардак, после чего несколько боевиков открыли огонь в направлении военного объекта. Отмечается, что не менее двух нападавших были ликвидированы. Ответственность за нападения взяло на себя радикальное движение "Талибан".

В свою очередь агентство Reuters отмечает, что сотрудникам сил безопасности удалось обнаружить и деактивировать возле базы второй заминированный автомобиль.

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10:23

По меньшей мере 18 человек погибли, 27 получили ранения при взрыве в городе Майданшахр к юго-западу от Кабула. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на местный источник.

По словам источника, заминированный автомобиль талибов взорвался рядом с базой спецслужб Афганистана.

Телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти сообщает, что трое нападавших были ликвидированы, четвертый привел в действие взрывное устройство в автомобиле.

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти сообщал, что талибы напали на базу афганских спецслужб в центральной провинции Вардак, взрыв произошел в городе Майданшахр.

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