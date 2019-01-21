Солдат успел поймать ребёнка упавшего с эскалатора - ВИДЕО

21 января 2019 12:05

18 января в торговом центре в городе Уси (провинция Цзянсу, КНР) 9-месячная девочка, оставшаяся без присмотра, совершая самостоятельное путешествие на ходунках, упала с эскалатора, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Видеокамера запечатлела шокирующий момент падения ребёнка. Находящийся внизу военнослужащий быстро среагировал на ситуацию и бросился спасть девочку.

По информации китайских СМИ, ребёнок получил незначительный ушиб. Полицейские позже провели беседу с безалаберной матерью, оставившей младенца без присмотра.

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Китайский солдат успел поймать ребёнка упавшего с эскалатора

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