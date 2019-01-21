Не сводя глаз с экрана: изобретатели показали в деле "ложкофон" - ВИДЕО

Небольшая команда изобретателей из Сингапура попыталась вывести на новый уровень просмотр роликов и соцсетей во время приема пищи, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Энтузиасты предложили концепт "ложкофона" и представили специальный аксессуар для iPhone. Ложки или вилки выступают в качестве насадки, которая вставляется в разъем.

Создатели заявили, что грань между реальностью и заэкранным миром и без того размыта, поэтому лишний аксессуар никому не помешает.

Команда даже показала, как "ложкофон" использовать на практике, вот только новинка пока не вызвала ажиотажа. Для производства авторы пытаются собрать 11 тысяч долларов на сервисе краудфандинга Kickstarter. Но на данный момент собрать удалось немногим более 100 долларов.

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