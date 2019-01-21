Председатель ПАСЕ переизбрана на новый срок

21 января 2019 15:33

Лилиан Мори Паскье переизбрана в понедельник на второй срок в качестве председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сообщил вице-председатель ассамблеи Роджер Гейл на открытии ее зимней сессии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трансляцию из зала заседания в Страсбурге ведет интернет-сайт ПАСЕ.

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