В Германии иранскую авиакомпанию заподозрили в терроризме

21 января 2019 17:49

Германия запретила иранской авиакомпании Mahran Air работать на своей территории. Ее подозревают в сотрудничестве с иранскими военными. Об этом Reuters сообщил источник в немецком правительстве, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По опасениям властей Германии, Mahran Air связана с Корпусом Стражей Исламской Революции (КСИР). Компания якобы используется в военных целях и для ведения террористической деятельности.

Собеседник агентства отметил, что мера не имеет отношения к санкционному режиму против Ирана.

Mahran Air находится под действием ограничительных мер США с 2011 года.

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