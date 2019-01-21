Число жертв "свиного гриппа" в Грузии достигло 19
21 января 2019 19:02 146
В Кутаиси 32-летняя женщина стала жертвой "свиного гриппа".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, лабораторно доказано, что причиной смерти стал вирус А (H1N1).
Отмечается, что женщина, имя которой не разглашается, недавно родила.
Таким образом, количество летальных исходов от "свиного гриппа" в соседней стране достигло 19-ти.
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