Число жертв "свиного гриппа" в Грузии достигло 19

21 января 2019 19:02

В Кутаиси 32-летняя женщина стала жертвой "свиного гриппа". 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, лабораторно доказано, что причиной смерти стал вирус А (H1N1).

Отмечается, что женщина, имя которой не разглашается, недавно родила. 

Таким образом, количество летальных исходов от "свиного гриппа" в соседней стране достигло 19-ти. 

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