Иран приготовился к войне с Израилем

Иран готов к войне, итогом которой станет уничтожение Израиля, заявил глава ВВС Исламской Республики генерал Азиз Насирзадех (Aziz Nasirzadeh).

Об этом сообщает газета Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наши вооруженные силы готовы к войне, которая приведет к сокрушительному уничтожению Израиля (...) Мы готовы к тому, что настанет день, когда мы увидим конец Израиля", - сказал генерал. По его словам, победа над Израилем избавит Сирию от атак его армии.

Ранее в тот же день министр разведки Израиля Исраэл Кац выступил с заявлением о том, что его страна вступила в открытое противостояние с Тегераном и готова к эскалации конфликта, если она потребуется, чтобы не дать Ирану закрепиться в Сирии.

На подобные заявления израильских политиков ранее отреагировал командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Мохаммед Али Джафари. Он заявил, что "Иран оставит в Сирии своих военных и революционных советников, а также оружие и снаряжение (...), чтобы тренировать и усиливать исламское сопротивление и поддерживать угнетенных в этой стране". Он также пригрозил еврейскому государству местью за пролитую кровь мусульман и посоветовал израильтянам "не играть с хвостом льва".

В воскресенье, 20 января, израильская система ПРО "Железный купол" перехватила ракету класса "земля-земля", целью которой был горнолыжный курорт на Голанских высотах. Израильские ВВС нанесли удар по иранским военным объектам на территории Сирии, а затем, в ночь на 21 января - по сирийским ПВО. В результате атаки погибли по меньшей мере четверо сирийских военнослужащих и был уничтожен как минимум один зенитный комплекс "Панцирь-С1" российского производства.

Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. В Израиле неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с исламистским движением "Хезболла".

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