Из-за редкой болезни британка слышит свой организм

Британка Пэм Робертс жила обычной жизнью счастливой матери и жены до лета 2015 года. А потом ее жизнь, по признанию самой женщины, стала просто невыносимой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, Пэм поскользнулась в ванне и упала, сильно ударившись головой. Через некоторое время женщина стала слышать странные звуки, постоянно преследующие ее и лишь потом поняла, что их издает ее собственное тело.

В левом ушном канале Робертс из-за падения возникли мелкие отверстия, это стало причиной того, что женщина начала слышать буквально все, что происходит с ее организмом.

Пэм говорит, что отчетливо слышит биение собственного сердца, звуки, которые издают глаза при вращении, как течет ее кровь. Особенно Пэм раздражает булькающий желудок.

Можно было бы решить, что все это лишь выдумки британки, но такая аномалия действительно существует. Официально заболевание Пэм носит название Superior Semicircular Canal Dehiscence и было впервые описано в медицине в 1998 году.

Изначально никто не мог понять, по какой причине заболевание возникает, сейчас же специалисты полагают, что чаще всего больные слышат, как работают их собственные органы, из-за истончении кости внутри слухового прохода. В мире насчитывается лишь около 500 человек с подобным синдромом.

Пэм признается, что заболевание очень усложнило ей жизнь. Она стала раздражительной, у нее часто болит и кружится голова. Сейчас семья женщины собирает деньги на операцию, которую ей должны провести в США.

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