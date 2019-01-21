Истребитель ВВС Марокко потерпел крушение

21 января 2019 21:09

Истребитель марокканских ВВС потерпел крушение во время тренировочного рейса в районе Таунат на севере королевства, сообщается в заявлении генерального командования вооруженных сил Марокко, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Истребитель "Мираж" F1 ВВС королевства (Марокко - ред.), выполнявший тренировочный рейс, потерпел крушение в понедельник в районе Таунат из-за технической неисправности", - говорится в заявлении.

Согласно сообщению, пилоту удалось спастись, он не пострадал. Авария произошла в ненаселенном районе, поэтому материального ущерба причинено не было.
 

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