Экономический рост Китая стал рекордно низким с 1990 года

В 2018 году экономический рост Китая стал рекордно низким за последние три десятилетия. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно официальным данным, вторая крупнейшая экономика мира выросла на 6,6% в 2018 году. Это самый слабый годовой показатель с 1990 года.

Глава китайского статистического бюро Нинг Чжиже заявил, что на экономику Китая повлияла торговая война с США.

Ожидается, что экономический рост упадет ближе к 6% в 2019 году. Но многие аналитики скептически относятся к точности правительственных данных и говорят, что рост может быть значительно ниже в реальности.

По данным издания, Пекин объявил о новых мерах, направленных на стимулирование экономики, включая снижение налогов для малого бизнеса и снижение тарифов. Но эксперты сомневаются в том, что мер Пекина будет достаточно, чтобы в ближайшее время вернуть сильный рост китайской экономике.

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