Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике приблизилось к 90

В результате взрыва на трубопроводе Туспан-Тула в Сан-Хуан-дель-Рио в штате Идальго в Мексике погибли 89 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также сообщается, что 51 человек получил травмы различной степени тяжести.

Ранее поступала информация о 85 жертвах инцидента.

Взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки в трубопровод в пятницу, 18 января.