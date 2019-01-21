В Британии началась регистрация всех приезжих из ЕС

Начиная с 21 января, миллионы экспатов из ЕС в Великобритании смогут зарегистрироваться для получения определенного статуса после выхода королевства из Евросоюза.

Как сообщает Reuters, на сегодняшний день в Великобритании проживают около 3,5 млн граждан ЕС. И до июля 2021 года многим из них придется подать заявку на включение в новый регистр граждан Европейского союза, если они захотят остаться в стране после Brexit, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В связи с этим в понедельник министерство внутренних дел начало первое открытое тестирование системы регистрации для всех граждан ЕС, имеющих действительный паспорт, и членов их семьи, не являющихся гражданами ЕС, которые имеют действительный биометрический вид на жительство.

"С самого начала нам было очевидно, что обеспечение прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании, является нашим приоритетом", - сказала по этому поводу министр иммиграции Кэролайн Ноукс, заверив, что новая система будет "простой и понятной" для использования.

Стоит отметить, что на северо-западе Англии уже тестировали данную систему - с ноября по декабрь в ней были зарегистрированы 30 тыс. сотрудников университетских и здравоохранительных профсоюзов. Ни одна заявка не была отклонена.