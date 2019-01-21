Жених Хайди Клум рассказал, как создавал кольцо для нее

21 января 2019 22:32

Поклонники немецкой модели Хайди Клум до сих пор празднуют радостную новость - 45-летняя красотка выходит замуж за гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца.

Через месяц после предложения парень признался, как выбирал бриллианты и создавал дизайн кольца. Как сообщает издание The Daily Mail, парень ответственно отнесся к выбору кольца и решил  сам создать дизайн кольца. Он долгое время искал для него идеальные бриллианты, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Я долго искал идеальный зеленый камень, ведь это любимый цвет Хайди. Я нашел александрит глубокого травяного оттенка и решил, что его нужно дополнить крупными бриллиантами", - отметил Том.

Стоит отметить, что на кольце есть драгоценный зеленый камень и белые бриллианты, которые на солнце переливаются яркими цветами.

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