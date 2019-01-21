Когда объявят номинантов кинопремии "Оскар 2019"
21 января 2019 22:04 128
Американская академия киноискусств завтра, 22 января объявит основных номинантов на премию "Оскар", которая обрастает скандальными подробностями. Соответствующая информация появилась на сайте Американской академии киноискусства. передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Стоит отметить, что 4 февраля для номинантов будет устроен традиционный обед. А вот финальное голосование за претендентов на "Оскар" завершится 19 февраля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!