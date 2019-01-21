Тайсон Фьюри намерен провести 12 боев в 12 странах

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) анонсировал свое мировое турне. Он собирается провести ближайшие 12 поединков в разных странах мира. Фьюри считает, что только так можно добиться настоящего признания, оставить после себя наследие, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Великий тренер Эмануэль Стюард как-то сказал мне, что если действительно хочешь стать великим бойцом, легендой, то нельзя проводить все бои дома. Нужно путешествовать по миру, стать таким себе "воином дорог", драться на территории оппонента. Я уже боксировал в Германии, Ирландии, Канаде, Англии и США. Я вам не Джошуа, который никогда не боксировал за пределами Британии.

Я предлагаю мировое турне. 12 стран - 12 боев. Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Нигерия, Испания... Мировое турне "воина дорог" Тайсона Фьюри. Круто сделать что-то такое, чего никто не делал прежде. Вот это, я понимаю, наследие! Я серьезно! Это моя мечта. В боксе я добился всего. Так почему бы не следовать за своей мечтой?"