Помпео и Чавушоглу обсудили по телефону вывод войск США из Сирии

21 января 2019 21:56

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с госсекретарем США Майком Помпео по телефону вывод американских войск из Сирии и двухсторонние отношения, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наш министр провел сегодня телефонные переговоры с госсекретарем США Помпео. Они обсудили вывод американских войск из Сирии и двухсторонние отношения", - сказал собеседник агентства.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска США из САР.
 

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