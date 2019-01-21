Пропал 14-летний сын певицы Шинейд О`Коннор

На днях, известная 51-летняя певица Шинейд О`Коннор написала объявление о пропаже своего 14-летнего сына. Об этом артистка заявила в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Полиция Ирландии обратилась с призывом помочь найти Шейна, после того как он бесследно исчез из дома.

Обращаясь к своим подписчикам, Шинейд написала "Мой милый 14-летний сын пропал без вести, его нет дома уже несколько дней".

В поиске мальчика участвовала полиция. Певица была уверена, что ее сын сбежал вместе со своим другом Орландо. Через Twitter она обратилась к его родителям. Спустя два дня Шинейд написала в сети, что мальчик нашелся и с ним все в порядке: "Шейн был найден в целости сохранности. Альхамдулиллах", - написала она в Twitter.