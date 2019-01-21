Стрельба в Нидерландах: пострадали два человека

Двухлетняя девочка и 15-летняя девушка получили ранения в результате стрельбы в нидерландском городе Хелмонд, сообщат портал NL Times со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня. Неизвестный открыл стрельбу по машине, когда мимо проезжала женщина с двухлетней дочкой, которая и получила ранения.

Пятнадцатилетняя девушка также оказалась недалеко от машины, по которой была открыта стрельба, и получила ранение в руку.



Отмечается, что люди, находившиеся в машине, сбежали, в настоящий момент их разыскивает полиция. По сообщению полиции, один из подозреваемых был задержан, однако правоохранители не уточняют, он ли открыл стрельбу.

