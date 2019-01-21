Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево

Пассажирский самолет Boeing авиакомпании "Аэрофлот" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах, передает Day.Az.

Как сообщили в пресс-службе "Аэрофлота", пострадавших в результате инцидента нет.

"После посадки при освобождении полосы в аэропорту Шереметьево борт "Аэрофлота", выполнявший рейс Астана - Москва, выкатился передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы на 1,5 м. Выкатывание произошло при съезде на рулежную дорожку. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", - сообщили в авиакомпании.

Самолет отбуксировали к месту стоянки, ВПП готова для приема и выпуска самолетов, говорится в сообщении Шереметьево. Отмечается, что на борту воздушного судна находились 78 пассажиров и семь членов экипажа, всех пассажиров и членов экипажа высадили с борта и доставили в терминал. В настоящее время происходит подготовка к выдаче багажа.

Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.

"Проверку проводит Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, по ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

По ее словам, прокуратура также контролирует вопросы соблюдения прав пассажиров и выполнения дальнейших рейсов согласно расписанию.