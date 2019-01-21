Умер глава Орлеанской династии принц Генрих
Принц Генрих Орлеанский, представитель старшей ветви Орлеанского дома в королевской династии Бурбонов, умер в понедельник во Франции в возрасте 85 лет. Об этом сообщил в Twitter его сын Жан, герцог Вандомский, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я должен сообщить вам печальную весть о кончине моего отца, последовавшей этим утром", - заявил герцог. Он не уточнил, где именно умер его отец.
Принц Генрих, носивший также почетный титул графа Парижского, возглавлял Орлеанский дом на протяжении двух десятилетий, с 1999 года, под именем Генриха VII. Он родился в Волюве-Сен-Пьер (Бельгия) 14 июня 1933 года. По специальному декрету президента Французской Республики Венсана Ориоля ему было разрешено получить образование во Франции.
По завершении учебы в Институте политических исследований в Париже принц поступил на военную службу, участвовал в войне в Алжире, был офицером-инструктором Иностранного легиона, служил в министерстве национальной обороны. Оставив государственную службу, он занимался проектами созданного им Фонда изучения современной Франции. Доклады этого института направлялись генералу Шарлю де Голлю, с которым он был хорошо знаком. Принц Генрих также возглавлял благотворительные учреждения семьи.
Глава династии был потомком по прямой линии герцога Филиппа Орлеанского (1640-1701), брата "короля-солнце" Людовика XIV. По совпадению принц Генрих скончался в трагическую для семьи годовщину смерти Людовика XVI, казненного на гильотине 21 января 1793 года. Последним королем в Орлеанском доме стал Луи-Филипп I, правивший Францией с 1830 по 1848 год. Ожидается, что статус главы Орлеанского дома в династии Бурбонов наследует теперь сын покойного 53-летний герцог Вандомский Жан.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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