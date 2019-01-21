Экс-глава Starbucks задумался об участии в президентских выборах в США
21 января 2019 23:51 116
Бывший главный управляющий сети кофеен Starbucks Говард Шульцизучает возможность участия в президентских выборах в США в 2020 году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ближайшее окружение менеджера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Один из собеседников телеканала заявил, что команда Шульца изучает возможность независимого выдвижения на президентские выборы, однако готова рассмотреть все варианты.
"[Шульц] серьезно задумался о своем будущем и о том, как он может быть полезен своей стране", - добавил человек из окружения менеджера.
На телеканале напомнили, что Шульц неоднократно критиковал нынешнего президента страны Дональда Трампа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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