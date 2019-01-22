Роберт Де Ниро признался, что его вдохновляет перуанская кухня

Оскароносный актер Роберт Де Ниро похвалил перуанскую кухню, признавшись, что она его вдохновляет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В середине января Де Ниро "съел все меню" в одном из самых дорогих ресторанов Лимы. Он попробовал 16 блюд из различных моллюсков и трав. Шеф-повар ресторана тогда заявил, что гастрономическое турне актера только началось.

"Еда была превосходная. Действительно феноменальная. Я попытался посетить столько ресторанов, сколько смог. Я призываю всех вас, перуанские повара, продолжать делать гениальные вещи. Это по-настоящему вдохновляет", - сказал Де Ниро в видеообращении, которое опубликовал в Facebook.

