Роберт Де Ниро признался, что его вдохновляет перуанская кухня
22 января 2019 07:13 162
Оскароносный актер Роберт Де Ниро похвалил перуанскую кухню, признавшись, что она его вдохновляет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В середине января Де Ниро "съел все меню" в одном из самых дорогих ресторанов Лимы. Он попробовал 16 блюд из различных моллюсков и трав. Шеф-повар ресторана тогда заявил, что гастрономическое турне актера только началось.
"Еда была превосходная. Действительно феноменальная. Я попытался посетить столько ресторанов, сколько смог. Я призываю всех вас, перуанские повара, продолжать делать гениальные вещи. Это по-настоящему вдохновляет", - сказал Де Ниро в видеообращении, которое опубликовал в Facebook.
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