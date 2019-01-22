В Гватемале взорвали автобус: пострадали шесть человек
22 января 2019 07:19 137
Взрывное устройство сработало в понедельник в салоне пассажирского автобуса в столице Гватемалы, в результате чего ранены шесть человек, сообщает национальная гражданская полиция страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По предварительным данным, больше всех пострадала 19-летняя девушка, которая и привела в действие самодельное устройство. Портал Prensa Libre отмечает, что, скорее всего, она пыталась запугать шофера с целью вымогательства у него денег, и взрыв был случайным.
При этом власти пока не установили, принадлежит ли девушка к какой-либо преступной группировке. Сейчас она в больнице, у нее оторваны обе руки, и ее охраняет полиция.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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