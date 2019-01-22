Протесты в столице Венесуэлы: силовики открыли стрельбу

Полиция начала стрелять на месте протестов в районе столицы Венесуэлы Каракаса Лос-Меседорес, сообщает в понедельник портал Nacional, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

До этого против демонстрантов применялся слезоточивый газ. Портал не уточняет, о каком виде оружия идет речь, сообщая, что стрельба ведется по зданиям.



В понедельник с утра в трех района Каракаса в поддержку военных, пытавшихся поднять мятеж, начались протесты. В них участвуют жители Котисы, Лос-Меседорес и Пуэрта-Каракас.

Многие жители стучат в кастрюли в знак протеста против политики президента Николаса Мадуро.

Мятеж группы военных против властей был пресечен, его участники задержаны.

