Протесты в столице Венесуэлы: силовики открыли стрельбу
22 января 2019 07:26 142
Полиция начала стрелять на месте протестов в районе столицы Венесуэлы Каракаса Лос-Меседорес, сообщает в понедельник портал Nacional, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
До этого против демонстрантов применялся слезоточивый газ. Портал не уточняет, о каком виде оружия идет речь, сообщая, что стрельба ведется по зданиям.
В понедельник с утра в трех района Каракаса в поддержку военных, пытавшихся поднять мятеж, начались протесты. В них участвуют жители Котисы, Лос-Меседорес и Пуэрта-Каракас.
Многие жители стучат в кастрюли в знак протеста против политики президента Николаса Мадуро.
Мятеж группы военных против властей был пресечен, его участники задержаны.
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