Роналду сравнялся с Месси по числу нереализованных пенальти

22 января 2019 07:55

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче 20-го тура чемпионата Италии против "Кьево" (3:0), сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Форвард не сумел переиграть вратаря соперников. Таким образом, португальский футболист сравнялся с форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Мессии по числу незабитых 11-метровых мячей за карьеру. Игрок "старой синьоры" потерпел 25 неудач в 139 попытках, а аргентинец - в 108.

Для Роналду это первый не реализованный пенальти в составе туринского клуба.

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