В США оставшихся без работы госслужащих накормят в бесплатной столовой
22 января 2019 08:38 191
Гуманитарная организация World Central Kitchen открыла в центре Вашингтона столовую, где выдают бесплатные обеды госслужащим, которые остались без работы в связи с частичной приостановкой работы федерального правительства США, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сегодня, например, мы предлагаем бутерброд с курицей, азиатский вегетарианский суп с карри и салат из бобов, киноа и зеленого лука", - рассказал местный чиновник.
Уточняется, что волонтерами в заведении работают, как правило, такие же госслужащие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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