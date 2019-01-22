В США оставшихся без работы госслужащих накормят в бесплатной столовой

22 января 2019 08:38

Гуманитарная организация World Central Kitchen открыла в центре Вашингтона столовую, где выдают бесплатные обеды госслужащим, которые остались без работы в связи с частичной приостановкой работы федерального правительства США, сообщает ТАСС,  передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня, например, мы предлагаем бутерброд с курицей, азиатский вегетарианский суп с карри и салат из бобов, киноа и зеленого лука", - рассказал местный чиновник.

Уточняется, что волонтерами в заведении работают, как правило, такие же госслужащие.

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