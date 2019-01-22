В Северной Корее нашли тайную базу с баллистическими ракетами

Исследователи обнаружили секретную базу баллистических ракет в Северной Корее. Об этом сообщает The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"База является одним из 20 не заявленных северокорейским правительством ракетных мест, финансируемого Центром стратегических и международных исследований (CSIS)", - говорится в сообщении.

База, согласно докладу, вероятно, не является частью переговоров по денуклеаризации между Соединенными Штатами и Северной Кореей, так как место не объявлено. Она, как сообщается, служит штабом для ракетной бригады Nodong стратегических сил.

Это противоречит договоренностям президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына о полной денуклеаризацией Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности.

Договоренность об отказе Пхеньяна от ракетно-ядерной программы была достигнута между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом на саммите в Сингапуре в июне 2018 года. Пхеньян предпринял ряд шагов по реализации этих договоренностей с расчетом на смягчение санкций со стороны США, однако Вашингтон последовательно заявляет, что вопрос о санкциях может быть пересмотрен только по окончании процесса полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.