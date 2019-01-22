Разногласия по Brexit продолжают сотрясать Британские острова

Тереза Мэй призывает Парламент, несмотря на разногласия, одобрить соглашение с Евросоюзом по Брекзиту. Все остальные варианты, по её словам, приведут к катастрофе.

В Парламенте Терезу Мэй встретили со сдержанным, но все-таки воодушевлением. Однако вместо обещанного плана "Б" - новая порция разочарования. Никаких изменений с прошлой недели, когда предложенное правительством Мэй соглашение с Евросоюзом - с треском провалилось на голосовании в Парламенте, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Премьер стоит на своем. Переносить дату Брекзита нецелесообразно, давить на Брюссель, чтобы смягчить условия договора бесполезно, а второй референдум противоречит воле народа. "Я боюсь, что второй референдум может стать очень сложным прецедентом, который сильно повлияет на то, как мы вообще проводим референдумы и считаемся с общественным мнением в этой стране. Мы усилим тех, кто хочет расколоть по частям Великобританию. Второй референдум повлечет и социальную катастрофу, подорвав наши демократические институты", - считает Тереза Мэй.

Однако угроза раскола страны и так есть. И на фоне безуспешных попыток договориться с Брюсселем - лишь усиливается. Да так, что о независимости вновь заговорили в Шотландии. "Это фарсовое правительство, оно вызывает неловкость, а руководство отличается хаотичностью. Мы не сможем спасти остальную часть Великобритании. Но у нас есть возможность избежать Брекзита. Независимая Шотландия. У нас в Шотландии другой выбор. Мы не голосовали за Брекзит. Нас не получится вытянуть из Европы", - заявил Йен Блэкфорд, глава Шотландской национальной партии.

Но и это еще не всё. Велик риск новой волны насилия в Северной Ирландии, где не было терактов уже почти 20 лет. До минувшей субботы, когда в городке Лондондерри, напротив здания суда был взорван заминированный фургон. Власти считают, что это дело рук радикальной группировки "Новая Ирландская республиканская армия", которая позиционирует себя, как возрожденная ИРА, более полувека наводившая ужас на всю Великобританию.

К этому моменту задержано уже 5 человек. А в понедельник в самом Лондондерри неизвестные в черных масках угнали еще два фургона. Однако Тереза Мэй непреклонна - заявила, что не будет пересматривать так называемый бэкстоп. То есть, временное сохранение Северной Ирландии в таможенном союзе ЕС и открытую границу с республикой Ирландия, которая не входит в состав Королевства и остается в Евросоюзе.

То есть, по сути - никаких правок в соглашение. Лишь обещания - вести себя более открыто, учесть все замечания парламентариев и провести переговоры с главными критиками договора. Лидер оппозиции Джереми Корбин назвал всё это - профанацией. "Приглашение на переговоры - это пиар-профанация. Премьер должна изменить свои границы допустимого, потому что соглашение в нынешнем виде невыполнимо", - отрезал Джереми Корбин.

Как бы там ни было - новые дебаты и новое голосование в Парламенте пройдут 29 января.