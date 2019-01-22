В Москве около 300 пар поженятся в День всех влюбленных
22 января 2019 09:24 108
Около 300 пар планируют пожениться в столичных загсах в День святого Валентина, 14 февраля, сообщается на сайте мэра Москвы во вторник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Четырнадцатого февраля в католическом и протестантском мире отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. Начиная с 1990-х годов, этот праздник стал популярным и в России.
"В День всех влюбленных в Москве появится 288 новых семей. По сложившейся в столичных органах ЗАГС традиции в этот день во время регистрации брака женихам и невестам пожелают сохранить любовь, верность и романтические чувства к своей второй половинке на долгие годы", - цитирует пресс-служба мэрии начальника Управления ЗАГС Москвы Елену Ефремову.
Она добавила, что в прошлом году московские загсы приняли 325 заявлений. Отмечается, что обычно в середине рабочей недели регистрируют меньше браков, чем в пятницу или субботу. Исключение составляют лишь романтические даты, к которым традиционно стремятся приурочить влюбленные свои свадьбы. Среди них День святого Валентина и российский аналог праздника - День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.
День святого Валентина, или День всех влюбленных, в России стал популярен в начале 1990-х. Во многих странах есть аналоги этого праздника. Нередко его отмечают дважды - в феврале и в свой традиционный день. В России покровителями семьи, любви и верности считают муромского князя Петра и его жену Февронию, день памяти которых приходится на 8 июля. Официально День семьи, любви и верности отмечается во всех городах России, начиная с 2008 года.
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