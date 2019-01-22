В Москве около 300 пар поженятся в День всех влюбленных

Четырнадцатого февраля в католическом и протестантском мире отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. Начиная с 1990-х годов, этот праздник стал популярным и в России.

"В День всех влюбленных в Москве появится 288 новых семей. По сложившейся в столичных органах ЗАГС традиции в этот день во время регистрации брака женихам и невестам пожелают сохранить любовь, верность и романтические чувства к своей второй половинке на долгие годы", - цитирует пресс-служба мэрии начальника Управления ЗАГС Москвы Елену Ефремову.

Она добавила, что в прошлом году московские загсы приняли 325 заявлений. Отмечается, что обычно в середине рабочей недели регистрируют меньше браков, чем в пятницу или субботу. Исключение составляют лишь романтические даты, к которым традиционно стремятся приурочить влюбленные свои свадьбы. Среди них День святого Валентина и российский аналог праздника - День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.