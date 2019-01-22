США направят Канаде запрос об экстрадиции финдиректора Huawei

Соединенные Штаты готовы направить Канаде официальный запрос об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом в понедельник сообщила газета The Globe and Mail, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Издание ссылается на посла Канады в Вашингтоне Дэвида Макнотона, по информации которого, США намерены направить такой запрос, но дипломат не уточнил, когда именно это будет сделано. Канада должна получить этот документ до 30 января, после чего в течение 30 дней канадская сторона примет решение об экстрадиции. В противном случае Мэн Ваньчжоу будет выпущена на свободу.

Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря прошлого года в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами. Это было сделано по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив 46-летней Мэн Ваньчжоу проживать в ванкуверском доме своего мужа. По решению судьи, финдиректор Huawei должна находиться под постоянным наблюдением и с определенными ограничениями на перемещение по городу.

После этого в Китае были задержаны два гражданина Канады. Их обвиняют в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности КНР. Оттава считает их задержание незаконным.

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