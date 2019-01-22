Вор не рассчитал веса сушилки, которая увлекла его за забор - ВИДЕО

Роберт Аллен, житель небольшого населённого пункта Пениваун (округ Рондда Кинон Таф, Уэльс), решил утилизировать металлическую сушилку для белья и оставил её возле забора для работников коммунальных служб, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Но проходившие мимо, поздно ночью, 18 января запоздалые путники решили стащить и сдать в пункт приёма металлолома выброшенную сушилку. Один из молодых людей поднял громоздкий предмет над головой. Но сушилка перевесила воришку и увлекла его за собой, в результате чего мужчина, перевернувшись вверх ногами, перевалился через забор и ударился головой о похищаемую утварь, тем самым получив мгновенную карму за попытку воровства.

Хозяин сушилки опубликовал видеоролик с проделками неизвестного грабителя на своей странице в Fасеbооk, где за три дня он был просмотрен свыше миллиона раз.

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