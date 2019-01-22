В США замерз Атлантический океан - ВИДЕО
22 января 2019 11:40 361
В результате аномальных морозов, продолжающихся с конца декабря по январь на восточном побережье Соединенных Штатов, частично замерз Атлантический океан, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Кадры с застывшими волнами, покрытыми снегом и льдом возле пляжа Линнелл Лендинг Бич в штате Массачусетс, публикуют очевидцы в социальных сетях.
В этом году десятки миллионов жителей восточного побережья США оказались под властью сильных холодов. В Массачусетсе температура в январе опускалась ниже 20 градусов.
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