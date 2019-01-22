В Турции задержали десятки военных
22 января 2019 13:34 190
В рамках борьбы с террористическим движением "FETO" (движение Фетхуллаха Гюлена) в провинции Измир задержан 51 военнослужащий. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, все задержанные имели тесные связи с террористической организацией "FETO".
Также сообщается, что среди них есть высокопоставленные военные.
По данным СМИ, операция по задержанию сторонников "FETO" проводилась в 21 районе провинции.
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