В Турции задержали десятки военных

В рамках борьбы с террористическим движением "FETO" (движение Фетхуллаха Гюлена) в провинции Измир задержан 51 военнослужащий. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, все задержанные имели тесные связи с террористической организацией "FETO".

Также сообщается, что среди них есть высокопоставленные военные.

По данным СМИ, операция по задержанию сторонников "FETO" проводилась в 21 районе провинции.

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