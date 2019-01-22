Брачный аферист из Армении получил срок в России
В Уфе суд признал 49-летнего уроженца Армении виновным в мошенничестве, сообщает издание "Уфа-Аиф".
По информации источника, мужчина познакомился с девушкой в соцсетях и представился успешным бизнесменом, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.
"Чтобы произвести впечатление богача, аферист приглашал женщину в дорогие рестораны, инсценировал телефонные разговоры с влиятельными людьми. Мужчина говорил даме, что он вдовец и хочет построить с ней отношения", - пишет газета.
Через некоторое время злоумышленник сообщил знакомой о возникших у него проблемах: арестованных банковских счетах, обысках в офисе "его" компании, и попросил одолжить ему несколько миллионов рублей якобы для дачи взятки высокопоставленным лицам.
Доверчивая женщина оформила кредиты и заняла у родственников 1,7 млн. рублей, которые передала избраннику. Взяв деньги, тот сообщил, что из-за проблем с бизнесом намерен уйти из жизни, и перестал отвечать на звонки. Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию.
Калининский райсуд города приговорил брачного афериста к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также обязал выплатить сумму ущерба.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Турции задержали десятки военных
В США замерз Атлантический океан - ВИДЕО
-
21 Янв. 18:57 8 382
-
21 Янв. 18:14 8 006
-
21 Янв. 18:49 6 386
-
21 Янв. 22:13 6 269
-
21 Янв. 22:11 6 220