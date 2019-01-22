Вооруженный психопат захватил российский самолет - ОБНОВЛЕНО
15:52
Информация о захвате самолета, следующего по маршруту Сургут - Москва, подтверждается: в настоящее время специалисты по организации воздушного движения прокладывают маршруты следования борта в соответствии с требованиями захватчика. Об этом, как передает Day.Az, во вторник, 22 января, Lenta.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, пассажир потребовал развернуть лайнер в полете и направиться в Афганистан.
"Наземные службы получили с авиалайнера сигнал о захвате, контрольным вопросом он был подтвержден. По предварительным данным, на борту один захватчик - психически больной мужчина. В настоящее время самолет развернулся и направляется назад, в сторону Ханты-Мансийска", - сказал источник. Он также отметил, что в настоящее время связи с бортом нет.
Как отмечает РЕН ТВ, на борту самолета находятся 69 пассажиров, в том числе один младенец, а также семеро членов экипажа. При этом его захватчиком оказался некий Павел Ш. - по предварительным данным, он вооружен. Источник ТАСС назвал происходящее хулиганством.
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15:20
Захватчиком пассажирского самолета, вылетевшего из Сургута, оказался некий Павел Ш., сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Известно, что мужчина вооружен.
По данным URA.ru, захватчика зовут Павел Ш., ему 41 год, он сидел на месте 14А.
Источник "Интерфакса" сообщает, что мужчина психически нездоров и неоднократно задерживался в пьяном виде за административные правонарушения.
При этом источник ТАСС в экстренных службах сообщает, что происходящее на борту является хулиганством.
Ранее сообщалось, что пассажир лайнера, направлявшегося в Москву, в полете потребовал развернуть самолет и лететь в Афганистан. По информации источника "Ленты.ру", на борту один захватчик, это психически больной мужчина. В службе аэропорта вылета не смогли уточнить детали произошедшего. Пилоты запросили посадку в Ханты-Мансийске.
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14:55
Пассажир самолета, следующего по маршруту Сургут - Москва потребовал развернуть лайнер в полете и направиться в Афганистан. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах, передает Day.Az.
В справочной службе аэропорта заявили, что не получали информацию о ЧП на борту. Известно, что самолет вылетел в столичный аэропорт Шереметьево.
Как сообщается в Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва" со ссылкой на данные мониторинговых порталов, указанный самолет, вероятно, совершил разворот и в данный момент направляется обратно.
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