Вооруженный психопат захватил российский самолет - ОБНОВЛЕНО

15:52

Информация о захвате самолета, следующего по маршруту Сургут - Москва, подтверждается: в настоящее время специалисты по организации воздушного движения прокладывают маршруты следования борта в соответствии с требованиями захватчика. Об этом, как передает Day.Az, во вторник, 22 января, Lenta.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, пассажир потребовал развернуть лайнер в полете и направиться в Афганистан.

"Наземные службы получили с авиалайнера сигнал о захвате, контрольным вопросом он был подтвержден. По предварительным данным, на борту один захватчик - психически больной мужчина. В настоящее время самолет развернулся и направляется назад, в сторону Ханты-Мансийска", - сказал источник. Он также отметил, что в настоящее время связи с бортом нет.

Как отмечает РЕН ТВ, на борту самолета находятся 69 пассажиров, в том числе один младенец, а также семеро членов экипажа. При этом его захватчиком оказался некий Павел Ш. - по предварительным данным, он вооружен. Источник ТАСС назвал происходящее хулиганством.

--------------

15:20

Захватчиком пассажирского самолета, вылетевшего из Сургута, оказался некий Павел Ш., сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Известно, что мужчина вооружен.

По данным URA.ru, захватчика зовут Павел Ш., ему 41 год, он сидел на месте 14А.

Источник "Интерфакса" сообщает, что мужчина психически нездоров и неоднократно задерживался в пьяном виде за административные правонарушения.

При этом источник ТАСС в экстренных службах сообщает, что происходящее на борту является хулиганством.

Ранее сообщалось, что пассажир лайнера, направлявшегося в Москву, в полете потребовал развернуть самолет и лететь в Афганистан. По информации источника "Ленты.ру", на борту один захватчик, это психически больной мужчина. В службе аэропорта вылета не смогли уточнить детали произошедшего. Пилоты запросили посадку в Ханты-Мансийске.

-------------

14:55

Пассажир самолета, следующего по маршруту Сургут - Москва потребовал развернуть лайнер в полете и направиться в Афганистан. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах, передает Day.Az.

В справочной службе аэропорта заявили, что не получали информацию о ЧП на борту. Известно, что самолет вылетел в столичный аэропорт Шереметьево.

Как сообщается в Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва" со ссылкой на данные мониторинговых порталов, указанный самолет, вероятно, совершил разворот и в данный момент направляется обратно.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook