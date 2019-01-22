Видео из аэропорта Ханты-Мансийска, где совершил посадку захваченный самолет - ВИДЕО

22 января 2019 16:44

В распоряжении РЕН ТВ появилось видео из аэропорта Ханты-Мансийска, где совершил посадку захваченный пассажиром Павлом Шаповаловым самолет. По данным РЕН ТВ, в настоящее время из салона судна не выпускают пассажиров. Кроме этого, захватчик самолета не задержан, передает Day.Az.

По сведениям РЕН ТВ, во время полета Шаповалов стал угрожать и требовать направить рейс на Афганистан. Экипаж судна доложил о нештатной ситуации на борту, после чего было принято решение о посадке судна в Ханты-Мансийске.

В НАК проводят проверку по факту происшествия. В ведомстве отметили, что самолет изменил маршрут из-за захватчика.

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Видео из аэропорта Ханты-Мансийска, где совершил посадку захваченный самолет

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