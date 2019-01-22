Врачи более двух часов запускали сердце пациента и добились результата - ВИДЕО

В Китае врачи в течение двух с половиной часов делали непрямой массаж сердца пациенту, который оказался на грани смерти. Репортаж CCTV о докторах опубликован в одном из китайских сервисов.

Инцидент произошел 2 января в больнице при Университете традиционной китайской медицины в китайской провинции Ляонин, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

По данным Daily Mail, 20 врачей выполняли сердечно-легочную реанимацию по очереди и беспрерывно. Мужчина по имени Чжан находился в состоянии клинической смерти в течение 150 минут. Всего за это время было сделано почти 15 тысяч надавливаний на его грудную клетку.

Обычно в китайских больницах стандартным временем проведения реанимации считается не более 50 минут. Врачи решили добиться возвращения Чжана к жизни, поскольку в процессе непрямого массажа медицинские аппараты фиксировали слабую сердечную деятельность.

Члены семьи пациента уже начали готовиться к его похоронам, когда узнали, что врачи добились возвращения сердцебиения.

Реанимацию начали проводить, как только пациента доставили в больницу. Врачи по очереди делали от 100 до 120 надавливаний, в то время как коллеги везли каталку в реанимационную.

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