Россия и Япония подтвердили заинтересованность в мирном договоре

Россия и Япония подтвердили заинтересованность в заключении мирного договора, предстоит кропотливая работа, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости/

"Подчеркну: впереди кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения", - сказал Путин, говоря о перспективах заключения мирного договора.



По словам президента, основная задача - это обеспечить "долгосрочное и всестороннее развитие российско-японских отношений на качественном уровне".

Он напомнил, что Россия ведет "диалог с господином Абэ на этот счет уже несколько лет", и в ходе встречи в Сингапуре было решено выстраивать переговорный процесс на одной из совместных деклараций СССР и Японии от 1956 года, которая "в первую очередь предусматривает заключение мирного договора".

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.



Ранее, 14 января, в Москве состоялся первый раунд переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно по мирному договору между Россией и Японией. После встречи Лавров подчеркнул, что стороны подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, "что означает прежде всего непреложность самого первого шага - признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островам южнокурильской гряды".

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