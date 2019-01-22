МИД Ирана прокомментировал запрет для Mahan Air совершать рейсы в Германию

Тегеран считает неоправданным запрет властями ФРГ для иранской авиакомпании Mahan Air совершать рейсы в Германию. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Ранее представитель министерства транспорта ФРГ заявила, что авиакомпании Mahan Air с 21 января запрещено совершать рейсы в Германию.

"Отзыв разрешения на полеты авиакомпании Mahan Air в Германию является шагом поспешным, неоправданным и не соответствует духу укоренившихся между двумя странами отношений", - говорится в сообщении Касеми в Telegram-канале ведомства. Касеми отметил, что подобное поведение не отвечает интересам двух стран.

По его словам, решение запретить полеты для иранской авиакомпании может быть связано с "распространением неверной информации" теми, кто "недоволен ходом отношений" Ирана и Германии.

Касеми также выразил надежду, что власти Германии своевременно пересмотрят принятое решение.

Ранее таблоид Bild сообщал, что правительство ФРГ намерено запретить самолетам иранской авиакомпании Mahan Air использовать немецкие аэропорты с 2019 года, запрет должен быть введен "в течение января". Ранее американские спецслужбы обратились к представителям правительства ФРГ с критикой в адрес авиакомпании, якобы дальнейшее сотрудничество с Mahan Air "угрожает безопасности американских граждан в немецких аэропортах". Mahan Air совершала рейсы между Германией и Тегераном шесть раз в неделю: четыре раза из Дюссельдорфа и два раза из Мюнхена.



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