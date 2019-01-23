Ниагарский водопад частично замерз из-за холодов в США

В США из-за сильных морозов местами "замерз" Ниагарский водопад. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает CNN.

Отмечается, что в ходе зимнего шторма на северо-востоке страны стало настолько холодно, что Ниагарский водопад "замерз" в некоторых местах.

По данным издания, зрелище вызвало восхищение туристов, которые фотографировали замерзший водопад.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook