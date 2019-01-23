Ниагарский водопад частично замерз из-за холодов в США
23 января 2019 08:50 126
В США из-за сильных морозов местами "замерз" Ниагарский водопад. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает CNN.
Отмечается, что в ходе зимнего шторма на северо-востоке страны стало настолько холодно, что Ниагарский водопад "замерз" в некоторых местах.
По данным издания, зрелище вызвало восхищение туристов, которые фотографировали замерзший водопад.
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