МИД Ирана выразил протест в связи с задержанием иранской телеведущей в США

Министерство иностранных дел Ирана выразило протест послу Швейцарии, представляющему интересы США в Тегеране, в связи с задержанием в США ведущей иранского телеканала Press TV Марзие Хашеми, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Учитывая длительное задержание иранской гражданки Марзие Хашеми, корреспондента Press TV, во вторник посол Швейцарии был вызван в министерство иностранных дел (Ирана), где директор (департамента по делам - ред.) Америки выразил ему решительный протест", - говорится в сообщении официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, который отметил незаконность задержания.



Касеми отметил, что послу была вручена официальная нота протеста в связи с задержанием и негуманным обращением с Хашеми, которая прибыла в США для встречи с родственниками. МИД Ирана вновь потребовал незамедлительного освобождения задержанной.

В свою очередь посол Швейцарии заявил, что доведет до сведения американских властей поднятый Ираном вопрос, после чего сообщит результаты в министерство иностранных дел Ирана, добавил Касеми.

Ранее иранский телеканал Press TV сообщил об аресте и заключении под стражу своей телеведущей Марзие Хашеми властями США.

Согласно Press TV, Хашеми (афроамериканка Мелани Франклин по происхождению) была арестована в аэропорту Сент-Луиса (штат Миссури), куда она прибыла из Ирана, чтобы навестить больного брата. Затем сотрудники ФБР доставили женщину в одну из тюрем в Вашингтоне. Агентство Tasnim сообщило, что арестованной журналистке отказывают в халяльной или вегетарианской пище, а также заставили ее снять хиджаб.

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