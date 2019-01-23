В США группировка готовила нападение на мусульман
23 января 2019 07:23 94
Четверо молодых людей обвиняются в подготовке нападения на мусульманский поселок Исламберг в штате Нью-Йорк, сообщает телеканал WHEC.
Сообщается, что четверо подозреваемых в возрасте 16-20 лет были арестованы в выходные в городе Рочестер. При обыске у них было обнаружено несколько самодельных взрывных устройств. Молодым людям предъявлены обвинения в заговоре и хранении оружия.
Поселение Исламберг было основано в 1980-е годы выходцем из Пакистана суфийским богословом Мубараком Али Джилани в городе Томпкинс, округ Делавэр, штат Нью-Йорк.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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