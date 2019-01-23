Бортпроводница самолета Сургут - Москва рассказала об угонщике

23 января 2019 08:57

Пассажир Павел Шаповалов, пытавшийся угнать самолет Сургут - Москва, заявлял о том, что он вооружен. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на бортпроводницу авиалайнера.

По ее словам, пассажир требовал изменить направление самолета и полететь в Афганистан.

Она также добавила, что Шаповалов не был пьян.

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