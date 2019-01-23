Шатдаун в США негативно повлиял на работу ФБР

В ассоциации агентов ФБР заявили, что приостановка работы правительства США мешает сотрудникам ведомства проводить контртеррористические операции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС.

По мнению ассоциации, шатдаун подрывает возможности агентов ФБР по защите американских граждан.

Как отмечается, сотрудники ведомства также пожаловались на потерю информаторов из-за бюджетного кризиса.

При этом некоторые агенты ФБР высказались о том, как трудно "служить родине" в условиях шатдауна.