В Британии выхаживают ежа, облысевшего от стресса - ФОТО

Защитники животных из британского города Мач-Венлок, графство Шропшир, выхаживают молодого ежа по кличке Медведь, который из-за стресса лишился почти всех иголок. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам менеджера местного центра спасения животных Cuan Wildlife Rescue Фрэн Хилл (Fran Hill), они впервые столкнулись с таким тяжелым случаем. "Я работаю в Cuan десять лет и видела шесть или семь лысых ежей, но ситуация никогда не была настолько плохой, - утверждает она. - Те ежи теряли от 65 до 70 процентов иголок. У Медведя выпало около 97 процентов".

Еж замерз, проголодался и страдал от жажды. Обычно в октябре эти животные погружаются в спячку и не выходят из гнезда до апреля, пока температура воздуха не повысится до 15 градусов. "Мы поставили перед ним кошачий корм, и он много съел, - говорит Хилл. - Кроме того, пил целых четыре минуты".

Женщина полагает, что Медведя разбудили клещи, которые поселились у него в ушах. Из-за паразитов, холода и несвоевременного пробуждения еж разволновался, и у него стали выпадать иголки.

Хилл надеется, что через пару месяцев ему удастся отрастить новые. Ежу делают ежедневный массаж с алоэ, чтобы улучшить кровообращение кожи, и раз в неделю моют специальным антибактериальным шампунем. Когда он поправится, его отпустят на волю.

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