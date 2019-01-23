Шесть человек насмерть замерзли от сильнейших холодов в США - ВИДЕО

Рекордные морозы, которые сковали США, уже привели к первым жертвам. На эту минуту известно как минимум о шести погибших. А в Чикаго врачи борются за жизнь 12-летней девочки, на которую рухнула снежная крепость. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Под ледяным панцирем все восточное побережье. В городах, от Нью-Йорка до Бостона - минус 30. На дорогах многокилометровые пробки, обесточены целые районы. Из-за метели остановилась работа в крупнейших аэропортах, там отменили более 7 тысяч рейсов.

В кусок льда превратилась одна из главных достопримечательностей - Ниагарский водопад. Туристы в восторге, говорят, зрелище просто невероятное, и публикуют фото и видео в социальных сетях.

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