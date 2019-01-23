Турция закрыла пролив Дарданеллы - ПРИЧИНА

23 января 2019 12:01

Турция закрыла пролив Дарданеллы для внутренних рейсов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, пролив закрыт по причине шторма.

Отметим, что в последний раз в Турции морские рейсы были отменены 16 января этого года.

Причиной отмены морских рейсов были снегопад в Стамбуле и провинции Бурса. В ряде провинций Турции толщина снежного покрова превышала полтора метра.

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