Грабитель очень пожалел, что напал на ресторан - ВИДЕО

Буйный грабитель вломился в ресторан мексиканской кухни в США и, угрожая оружием, попытался забрать деньги из кассы. В этот момент к преступнику со спины подкрался один из посетителей и повалил его на землю. А дальше началось самое интересное, передает Day.Az.

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