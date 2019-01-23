Уникальную картину 17 века обнаружили во время ремонта в бутике Парижа - ВИДЕО

В Париже во время ремонта помещения, предназначенного для бутика Oscar de la Renta, архитектор Натали Райан обнаружила картину, написанную маслом, датируемую XVII веком.

О находке женщина сообщила исполнительному директору бутика Алексу Болену, который в тот момент находился в Нью-Йорке. Сначала Болен скептически отнесся к новости, потому что однажды ему также позвонили во время ремонта и сказали, что его придется отложить из-за угрозы обрушения здания, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

При виде картины мистер Болен сказал: "Нет, это невозможно".

На полотне размером 10х20 футов изображены маркизы и придворные, которые въезжают в Иерусалим.

Реставратор Бенуа Янсон отметил, что это очень редкая находка, имеющая историческую ценность за счет сохранившегося качества и размера картины, сообщает The New York Times.

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