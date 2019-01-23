Уникальную картину 17 века обнаружили во время ремонта в бутике Парижа - ВИДЕО
В Париже во время ремонта помещения, предназначенного для бутика Oscar de la Renta, архитектор Натали Райан обнаружила картину, написанную маслом, датируемую XVII веком.
О находке женщина сообщила исполнительному директору бутика Алексу Болену, который в тот момент находился в Нью-Йорке. Сначала Болен скептически отнесся к новости, потому что однажды ему также позвонили во время ремонта и сказали, что его придется отложить из-за угрозы обрушения здания, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
При виде картины мистер Болен сказал: "Нет, это невозможно".
На полотне размером 10х20 футов изображены маркизы и придворные, которые въезжают в Иерусалим.
Реставратор Бенуа Янсон отметил, что это очень редкая находка, имеющая историческую ценность за счет сохранившегося качества и размера картины, сообщает The New York Times.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
Казахстан могут переименовать
Прогноз погоды на завтра
-
22 Янв. 22:40 12 049
-
22 Янв. 21:11 11 823
-
22 Янв. 15:17 9 265
-
22 Янв. 14:33 8 453
-
22 Янв. 17:37 8 035